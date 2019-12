Il Coro DoReMì a San Domenico con il Concerto “In…Canti di Natale”

All’insegna della solidarietà e delle intense emozioni il Concerto In…Canti di Natale del Coro DoReMì del II Circolo Didattico Ruggero Settimo, che si è tenuto sabato 21 dicembre 2019 nel suggestivo scenario della Chiesa di San Domenico a Castelvetrano.

Riflettendo insieme sul vero significato del Natale, inteso come Dono e Scambio, gli alunni hanno regalato a tutti i presenti momenti di grande pathos, consapevoli che il loro contributo pro Caritas può aiutare a rendere più contenti alcuni loro coetanei.

Il Concerto si è sviluppato in due parti, attraverso un ampio ed articolato repertorio: nella prima i giovani coristi hanno eseguito brani natalizi della tradizione musicale italiana, europea ed extraeuropea, nella seconda, invece, hanno intonato brani, sia a cappella che polifonici, dedicati alla sacralità del Natale, che, come afferma Papa Francesco, “è sempre nuovo, perché invita tutti a rinascere nella Fede, ad aprirci alla Speranza, a riaccendere la Carità”.

Molto accurata la scelta dei brani, testi di alto valore e profondo significato, cantati dai giovanissimi alunni di età compresa tra i 6 e i 10 anni, che si sono rivelati dei ”grandi” coristi, assicurando una performance di indiscussa qualità tecnica e di altissimo livello, sotto l’eccellente e mirabile direzione dell’insegnante Angela Romeo, Direttore del Coro, ed accompagnati al piano con grande perizia ed abilità dall’insegnante, M° Maria Catia Ingrasciotta.

Il Coro ha coinvolto e scaldato il pubblico fin dall’inizio e, attraverso ritmi, linguaggi, modi interpretativi ed espressivi diversi, ha emozionato tutti gli intervenuti, che hanno suggellato il loro consenso con applausi lunghi e scroscianti.

Complimenti ed apprezzamenti sono stati espressi dal Sindaco della Città, dott. Enzo Alfano, nel suo intervento e da Don Giuseppe Undari, che ha definito i piccoli cantori degli “Angioletti” che con la loro emozionante e dolcissima voce hanno offerto il loro contribuito per aiutare i più bisognosi a vivere il Natale in modo più sereno.

Come diceva Madre Teresa di Calcutta: “ Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”.

Grandissima soddisfazione del Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Luisa Simanella, che a conclusione della serata, visibilmente commossa , ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del meraviglioso concerto, docenti, collaboratori scolastici, famiglie e si è complimentata con gli alunni per le sensazioni ed emozioni che riescono ad evocare e regalare sempre, durante ogni esibizione, ed anche per l’ottimo livello tecnico ed interpretativo raggiunti; ha poi sottolineato la grande valenza formativa del lavoro svolto, evidenziando come l’attenzione al prossimo , la solidarietà, il desiderio di aiutare gli altri sono valori importanti che si possono trasmettere sin dalla più tenera età sui banchi di scuola, grazie agli insegnanti che diventano punti di riferimento forti ed esempi credibili.

La serata si è conclusa con un repertorio di brani allegri e briosi, proprio come lo stato d’animo dei piccoli coristi, entusiasti di vivere con gioia l’attesa del Natale.

Addetto Stampa Angela Scirè

Contributo fotografico Ninni Giardina.