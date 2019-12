Il Villaggio degli elfi a Triscina

Aprirà i battenti domani, domenica 15 dicembre il Villaggio degli Elfi che prenderà vita nell’area di piazza Giovanni Paolo II e presso il teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte. Ad organizzare la LD Communication, che a seguito dell’aggiudicazione di un bando pubblico gestisce da qualche mese il teatro di proprietà comunale, che ha fortemente creduto nell’organizzazione di una serie di eventi che aiutassero a destagionalizzare le presenze nella borgata marinara di Castelvetrano, allestendo un ricco carnet di eventi che per quattro domeniche allieterà i pomeriggi e le serate di turisti e residenti. Nell’ottica di fornire un’animazione territoriale la LD Communication ha deciso di ricreare un vero e proprio villaggio con le tipiche casette in legno dove i visitatori potranno trovare una piacevole atmosfera di convivialità grazie alla presenza di animazione per i più piccoli, l’allestimento di stand con prodotti realizzati artigianalmente, degustazioni di prodotti della nostra tradizione culinaria e di sapori da tutto il mondo, giochi per bambini, tornei sportivi di calcio e volley, esibizioni musicali, danze e oltre 30 studenti dei licei castelvetranesi che grazie alla disponibilità fornita dalal dirigente Tania Barresi proporranno tante sorprese che di domenica in domenica conquisteranno i partecipanti. Ed ancora grazie alla collaborazione dell’associazione Progetto Triscina ci sarà un presepe artigianale e tante sorprese e regali

Si partirà domani alle 15.30 con i giochi antichi organizzati da Ita Galfano e Orazio La Monaca, la palla avvelenata, lu zuppareddu, nome, cose, fiori, città, scarica canali e tanti altri giochi della tradizione che saranno un tuffo al cuore per i genitori ed una scoperta per i bambini.

Alle 16.00 l’Asd Non Solo Vela di Francesca Isoldi farà partire l’Invasione di Natale, un simpatico torneo dimostrativo di pallavolo per fare divertire grandi e piccini

Alle 17.00 il taglio del nastro con tutti i bambini

Alle 17.30 l’insegnante Grace Gambina del II Circolo Didattico Ruggero Settimo proporrà lo spettacolo di Body Percussion che coinvolgerà genitori e figli in una straordinaria esibizione ritmica

Alle 18.30 si esibirà il Coro Do-Re-Mi del II Circolo Didattico Ruggero Settimo, diretto dall’insegnante Angela Romeo emozionerà tutti con la straordinaria bravura che li contraddistingue

E poi via al trucca bimbi, ai laboratori, alle degustazioni, alle letterine ed a Babbo Natale che vi guiderà all’interno della sua capanna.

E poi non va dimenticato che grazie alla disponibilità del negozio Toys City la LD Communication promuoverà l’iniziativa solidale del “Giocattolo sospeso”, un grande gesto di solidarietà da parte di chi può disporre di qualcosa in più che possa acquistare un ticket che sarà destinato all’acquisto di un gioco da ritirare presso il negozio di giocattoli di via Vittorio Emanuele II n° 132

Nelle giornate di domenica 15 e domenica 22 dicembre, recandovi presso il Villaggio degli Elfi che si terrà nella piazza Giovanni Paolo II al teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte dalle 16.00 alle 21.00, potrete acquistare un ticket da 5-10 o da 20 euro che saranno poi destinati ad alcune famiglie del territorio per l’acquisto dei giochi per i bambini meno fortunati.

Vi aspettiamo.