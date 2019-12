Per il TRINITY in scena ALICE IN WONDERLAND al II Circolo R.Settimo

Il 22 novembre, presso l’Auditorium del II Circolo Didattico “R. Settimo”, si è svolta la Manifestazione per la consegna delle Trinity Certifications agli 89 alunni che lo scorso aprile hanno sostenuto i Trinity Examinations GESE (Grade 1, 2, 3, 4), che corrispondono ai livelli Pre-A1, A1, A2.1 e A2.2, stabiliti dal Common European Framework of Reference for Languages.

Contestualmente ha avuto luogo la Cerimonia di premiazione Trinity Rewarding Excellence Competition, gara nazionale in lingua inglese giunta alla X edizione, rivolta a studenti dei vari ordini di scuola: ben 16 alunni di scuola primaria della scuola si sono classificati nella top list italiana dei primi 100 , tra i moltissimi partecipanti.

L’evento, svoltosi in presenza dell’autorevole Trinity Ambassador per l’Italia, prof. Raffaele Nasti, è stato contornato da una cornice fiabesca.

Gli alunni, infatti, guidati dalle docenti di lingua inglese Marianna Di Stefano, Paola Pantaleo, Maria Cristina Rizzo, hanno saputo ricreare l’ambientazione favolistica dell’opera di Lewis Carrol “Alice in Wonderland”, in un’esibizione a metà tra la realtà e la fantasia, durante la quale i protagonisti, perfettamente calati nel ruolo che è stato loro affidato, si sono distinti per la grande padronanza nella fluency, per la scioltezza nei dialoghi, per la grazia nelle coreografie e nei balletti, ed hanno consentito ai numerosi spettatori, adulti e bambini, di abbandonarsi all’immaginazione e di volare sulle ali della fantasia, in un tripudio di suoni e colori, proprio come Alice nel suo sogno.

Lustro e importanza ha dato alla Manifestazione la presenza di un ospite ragguardevole, Mr Ray Parker, già Direttore del Trinity College London e attualmente prestigiosissimo “teacher trainer”, che collabora con autorevoli Enti culturali quali l’Università di Cambridge e il British Council, il quale, così come l’Ambassador Trinity, si è congratulato per l’altissima qualità del lavoro svolto dalle insegnanti e per l’impeccabile performance e i risultati conseguiti dagli alunni, ed ha inviato un messaggio di elogio, accolto da tutti con immenso piacere: “As an ex Director of Languages Examinations at Trinity, I am more aware than most people of the high level of achievement that those certificates represented. Achievement both by the children and their skilful teachers…”

Soddisfazione e orgoglio anche tra le parole della Dirigente, prof. Maria Luisa Simanella, la quale si è complimentata con alunni e docenti per il bellissimo lavoro messo in scena ed ha sottolineato l’importanza dello studio e del potenziamento della lingua inglese, al fine di uno sviluppo intellettivo ed emotivo degli alunni, in quanto stimola l’acquisizione di capacità, conoscenze, abilità e competenze, rafforza la capacità di concentrazione e l’attitudine al problem solving, li abitua ad acquisire una mentalità aperta al confronto e al rispetto delle differenze, offrendo loro una prospettiva di respiro internazionale.

Ins. Maria Cristina Rizzo

Contributo fotografico Ninni Giardina