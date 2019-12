In mostra i lavori degli studenti per il Sarduzza Fest

Informiamo tutte le “Sarduzze” che ieri, 30 Novembre 2019, in Castelvetrano, presso il complesso Area 14, sono stati presentati tutti i 9 lavori realizzati dalle Scuole aderenti al concorso: “Una sardina in mostra”. Nella serata di ieri, i bambini, supportati dagli insegnanti e dai genitori, hanno completato la mostra, allestita nei locali della galleria adiacenti ad Area14.

A partire da oggi, la mostra è visitabile da parte di tutti e, coloro che vogliono, potranno votare la loro opera preferita.

All’indirizzo www.sarduzzafest.it/concorso/ è possibile vedere un’ anteprima dei lavori.

È possibile esprimere il proprio voto TUTTI I POMERIGGI (dalle 16:00 alle 20:00), presso i locali della libreria Mondadori all’interno dei locali di Area 14.

ATTENZIONE! A PENA DI NULLITÀ del voto espresso, ciascuna persona potrà assegnare il proprio voto ad UNA SOLA OPERA in concorso. La votazione avviene con VOTO PALESE e nominativo, mediante l’iscrizione dei soggetti sul REGISTRO DEI VOTANTI. Al momento dello spoglio delle schede di voto, la Commissione procederà a spuntare tutti i nominativi iscritti sul registro dei votanti, compilato al momento del voto. Siamo certi che i votanti vorranno attenersi a queste semplici regole di correttezza che, ove disattese, oltre alla invalidazione dei singoli voti espressi potrebbero comportare (per fenomeni gravi e ripetuti) fino alla esclusione dal Concorso dell’opera votata.

A tutti coloro che esprimono il proprio voto, è stato riservato uno sconto del 15% per la consumazione di una pizza (lo sconto sarà calcolato sul conto complessivo del tavolo) presso Area 14.

Ringraziamo le Dirigenti degli istituti comprensivi di Castelvetrano Dott.ssa Vania Stallone I.C. CAPUANA-PARDO, Dott.ssa Maria Rosa Barone I.C. LOMBRADO RADICE-PAPPALARDO e Dott.ssa Maria Luisa Simanella 2° Circolo Castelvetrano e al corpo docente di ciascuno per l’impegno profuso nella preparazione delle opere in esposizione, tutti i genitori per la partecipazione all’evento e il supporto dato ai propri figli durante la lavorazione e l’allestimento della mostra, il Comitato Genitori di Castelvetrano per il lavoro svolto per il Concorso e il Sindaco Dott. Enzo Alfano per la sua presenza .

La Responsabile di progetto

Lina Stabile