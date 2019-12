Castelvetrano, il Presepe di Palazzo Quidera aperto anche il giorno di Natale

Saranno tre giorni molto intensi e culturalmente rilevanti quelli che, nella settimana di Natale, saranno vissuti nella quinta scenica del Presepe Vivente di Palazzo Quidera (via Garibaldi 40, a Castelvetrano), meravigliosa corte signorile barocca dell’antica dimora di una delle più ragguardevoli famiglie castelvetranesi tra XVII e XIX secolo.

Si inizia il 25 dicembre nel

giorno di Natale (unico presepe vivente visitabile in questa giornata), quando, alle ore 18.00, con partenza dal Sistema delle Piazze, avverrà la rievocazione de “Lu viaggiu dulurusu” di San Giuseppe e la Madonna in cerca del riparo dove far nascere Gesù Bambino.

Si proseguirà l’indomani 26 dicembre (giorno di Santo Stefano, quando, alle ore 18.30, Ignazio De Blasi “Lu cuntastorii Bilìciotu” presenterà “Lu cuntu di Natali”, un racconto natalizio per grandi e piccini, scritto dallo stesso maestro De Blasi in lingua siciliana.

La settimana di Natale si concluderà all’insegna della musica e della poesia tradizionale natalizia con il duo “Sciuvall” con Dario Vallone e Sciupè, che presenteranno, domenica 29 dicembre alle ore 18.30, “Lu Natali vi cuntu e vi cantu”.

Un Presepe ricco e suggestivo, che ricrea antichi mestieri, scene di vita quotidiana e sapori della tradizione in un percorso che accompagna i visitatori tra le bellezze architettoniche della corte nobiliare con l’armonia stilistica dei suoi tre portali barocchi e della balconata nobile.

Accompagnati dai figuranti, i visitatori torneranno indietro nel tempo trasformandosi in testimoni degli eventi narrati nei Vangeli, in un viaggio emozionante che li condurrà fino alla Natività.

Tra le varie degustazioni gratuite, oltre ai biscotti e il pane nero, troviamo le “panelle” regine del cibo di strada siciliano, inventate nella notte dei tempi e preparate oggi come allora seguendo l’antica ricetta. Come molte altre specialità isolane, anche le panelle sono di origine araba. Secondo quel che si tramanda, infatti, furono proprio gli Arabi, signori della Sicilia fra il 9° e l’11° secolo a inventarle. Ingresso e degustazioni gratuite.